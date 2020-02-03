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  4. 03 Şubat 2020 19:25

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 76 rejim askeri öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı. Bakan Akar şu ana kadar 76 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 76 rejim askeri öldürüldü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. 54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi.

Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.

54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir.

(İdlib'de) Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmektedir.

AA

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hulusi akar , idlib
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