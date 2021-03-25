Bakan Akar'dan ''irtica'' iddialarına yanıt geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Harp okullarına giriş şartlarında yer alan ''irticai faaliyetlere karışmamış olma'' ifadesinin kaldırılmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'deki her türlü tacize gerekli karşılığın verildiğini belirterek, "1 Mart'tan bugüne kadar Çoğunluğu Suriye'nin kuzeyinde 220 civarında terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Rus mevkidaşı ile ateşkes ihlallerini görüştüğünü belirten Akar, "Buradaki terörist grupların bir an önce kontrol altına alınması lazım. Onlara karşı bir takım mücadele, bir takım tedbirlerin yürürlüğe girmesi lazım. Bu konuda karşılıklı çalışmak konusunda (Rusya ile) mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

İRTİCA İDDİASINA YANIT

Bakan Akar, Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarından irtica koşulunun kaldırılması üzerine açıklamada bulundu. Hulusi Akar, "İrticaya yeşil ışık yaktığımız yorumu doğru değil. Değişiklik yönetmeliği daha etkin hale getirme çabası" dedi.

TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarından “İrtica ”koşulunun kaldırılmasına tepki göstermişti.