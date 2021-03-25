  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Akar'dan ''irtica'' iddialarına yanıt geldi

Bakan Akar'dan ''irtica'' iddialarına yanıt geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Harp okullarına giriş şartlarında yer alan ''irticai faaliyetlere karışmamış olma'' ifadesinin kaldırılmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'deki her türlü tacize gerekli karşılığın verildiğini belirterek, "1 Mart'tan bugüne kadar Çoğunluğu Suriye'nin kuzeyinde 220 civarında terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Rus mevkidaşı ile ateşkes ihlallerini görüştüğünü belirten Akar, "Buradaki terörist grupların bir an önce kontrol altına alınması lazım. Onlara karşı bir takım mücadele, bir takım tedbirlerin yürürlüğe girmesi lazım. Bu konuda karşılıklı çalışmak konusunda (Rusya ile) mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

İRTİCA İDDİASINA YANIT

Bakan Akar, Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarından irtica koşulunun kaldırılması üzerine açıklamada bulundu. Hulusi Akar, "İrticaya yeşil ışık yaktığımız yorumu doğru değil. Değişiklik yönetmeliği daha etkin hale getirme çabası" dedi.

TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarından “İrtica ”koşulunun kaldırılmasına tepki göstermişti.

TSK'da ''irtica''nın önü açıldı!TSK'da ''irtica''nın önü açıldı!Güncel

 

Etiketler hulusi akar pkk terör örgütü suriye ırak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhuriyet savcısı vuruldu! 4 Kamu görevlisi gözaltında!
AK Partili belediye yöneticileri için özel kadro açılmış!
Pazarda ''kahreden'' hırsızlık anı kamerada!
Binlerce ''maaş mağduru'' emekliye müjde! Genelge yayımlandı
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti kongresine tepki
Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi için açtı ağzını yumdu gözünü
Fazıl Say'ın yatak odası itirafı sosyal medyada olay oldu
Dünya ticaret yolu haftalarca kapalı kalabilir!
TV ekranlarında peş peşe final kararları... İşte final yapacak diziler
Çay tiryakileri bu işi hiç sevmeyecek! İşin uzmanı açıkladı