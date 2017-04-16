Bakan Avcı ve Şimşek'ten referandum yorumu

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Referandum sonuçları memleketimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bakan Avcı, partisinin Eskişehir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Referandum sonuçları memleketimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu süreçte Eskişehir için söylüyorum, başından beri büyük gayretle çalışan başta Sayın il Başkanımız olmak üzere bütün teşkilatımıza ve bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Eskişehir'de ve Türkiye'de vakur bir kampanya yürütüldü. Neticeler netleşmek üzere, birazdan Sayın Başbakanımız açıklama yapacak."

MEHMET ŞİMŞEK'TEN REFERANDUM AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Şimşek, referandumdan 'evet' çıkmasıyla millete hizmet edilmeye devam edileceğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti İl Başkanlığında halka hitaben yaptığı konuşmada, oy sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, Gaziantep'te çıkan sonuç nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.

"GAZİANTEP'E HELAL OLSUN"

Sonuçlarla ilgili genel değerlendirmeyi Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağını hatırlatan Şimşek, "Gaziantep, her zaman olduğu gibi büyük bir başarı hikayesi yazmış, Türkiye'nin önünü açmıştır. Allah hepinizden razı olsun. Gaziantep'e helal olsun." dedi.

HİZMETE DEVAM EDİLECEK

Alınan sonuçta başta emeği geçen partililere teşekkür eden Şimşek, dün olduğu gibi yarın da millete hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.