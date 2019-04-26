Bakan Berat Albayrak hakkında olay iddia

New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı AK Parti’nin yerel seçim sonrasında ‘derin bir bölünme’ içinde olduğu yorumunda bulundu.

Carlotta Gall imzalı analizde, AK Parti’nin İstanbul’da yeniden seçim girişimlerinin parti kademelerinde geniş bir bölünmeye sebep olduğu kaydedilirken, “Hatta başkan bile alışıldık olmayan bir saldırıyla karşı karşıya” ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanı seçilerek siyasi gücünü elde ettiği 1994’ten bu yana geçen 25 yıllık sürede ilk kez ‘güç merkezi’ İstanbul’un yönetimini kaybettiğinin hatırlatıldığı haberde; “Muhalefet liderine yönelik çirkin fiziksel saldırıyı da içeren ülkedeki gerilim, İstanbul’un kaybının Erdoğan’ın bir zamanlar sağlam görülen güç şemasına nasıl şiddetli bir darbe indirdiğinin altını çiziyor” dendi.

Aynı zamanda Erdoğan’ın damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak liderliğindeki AK Parti içi bir grubun seçimlerin yinelenmesi için baskı yaptığını savunan Gall, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da AK Parti içinde ‘agresif bir oyuncu’ olduğu yorumunu yaptı.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı’na taşıdığı ilk isim olan Ahmet Davutoğlu’nun geçen hafta yayınladığı, Erdoğan’a karşı manifesto niteliğindeki metnin de hatırlatıldığı haberde, eski başbakanın MHP’yle yapılan ittifakı da eleştirdiği kaydedildi.

T24'ten Gonca Tokyol'un derlediği habere göre New York Times haberinin öne çıkan diğer bölümleri şöyle:

-Destekçileri ve muhalefet, yeni bir seçimi gerektiren iptalin ciddi riskler barındırdığı ve hatta cumhurbaşkanına yönelik siyasi yıkımın derinleşebileceği konusunda AK Parti'yi uyarıyor.

-Seçim sonuçları konusundaki 3 haftalık çekişme Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarına çözüm olmadı ve her kanattan siyasiler ile analistler seçimleri yenilemenin sosyal kaos riski barındırdığı tespitini yapıyor.

-İkinci bir seçim, daha derin bir baskı ve yasal hırlaşma beklentisini derinleştiriyor. Aynı zamanda da uzayan bir mücadele Türkiye ekonomisine yönelik güvene yeni bir darbeye sebep olabilir.

-(Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı) Erdoğan ve Soylu’nun ikisi de saldırının cenazedeki ‘yüksek duygusallık’tan kaynaklandığını savundu. Ancak hükümete yakın analistler, saldırının yönetimdeki müttefikler arasındaki savaşı yansıttığını düşünüyor. Savaş, seçimlerin yenilenmesini zorlamak için gerilimi sürdürmek isteyenlerle işleri sakinleştirmeye çalışan partideki üst düzey yetkililer arasında.

