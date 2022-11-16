Bakan Bozdağ'dan Fethullah Gülen'e övgü yağmuru için ilk açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bundan 11 yıl önce TBMM kürsüsünde yaptığı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i yere göğe sığdıramadığı tartışmalı konuşmasıyla ilgili "O sözler o dönemde söylenmiş sözler" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda konuşan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Adalet bakanının yargıya emir verme yetkisi vardı, biz kaldırdık. Benim herhangi bir konuda soruşturma başlatın ya da kovuşturma için iddianame hazırlayın demek gibi bir yetkim yok. Hiç kimse yargıya emir ve telkin veremez.

Amerika’da birileri bu raporu yayınlıyor. Sponsorlarına baktığınızda birçok şirket ve firma var. Sponsora göre karar yazıyorlar. Bu rapor güvenilir bir rapor değil.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye karşı tavırlı davranıyor."

Adalet Bakanı Bozdağ'dan 2011'deki "Fetullah Gülen bu ülkenin yetiştirmiş olduğu değerli bir kıymettir" ifadesiyle ilgili şunları söyledi:

"O sözler o dönemde söylenmiş sözler. Keşke söylememiş olsaydım.

FETÖ/PDY’nin o zaman terör örgütü olduğuna dair hiçbir delil yoktu. Önceki bakanların, önceki partilerin genel başkanları Fetullah Gülen’e terör örgütü dememiştir. İlk FETÖ/PDY diyen kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunun da altında MYK’de benim imzam vardır. Bundan gurur duyuyorum. Ben FETÖ’yü yargıdan silen adamım. FETÖ ile mücadeleyi en üst düzeyde yapan adamamım.”

Bakan Bozdağ'ın bu açıklamalarıyla birlikte, 2011 yılındaki Fetullah Gülen ile ilgili söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.