Bakan Bozdağ'dan komutanlara alkış desteği

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözlerini alkışladıkları için tepki çeken TSK’nin komuta kademesini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki haftaki konuşmasında muhalefeti hedef almış, o sırada orada bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in de aralarında olduğu komutanlar Erdoğan’ı alkışlamıştı.

Bu duruma tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askerlere “Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir” demiş, Erdoğan bu sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’na tepki göstermişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesine yönelik sözlerini değerlendirdi.

Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, askeri bir törende ordu komutanlarının, Erdoğan'ı alkışlamalarının suçlanacak ve kınanacak bir davranış değil, 'takdir edilecek bir davranış' olduğunu iddia etti.

"ORDUMUZUN ŞEREFLİ VE KAHRAMAN KOMUTANLARI İLE ASKERLERİNE DİL UZATANLAR..."

“Erdoğan'ı alkışladılar diye ordunun şerefli ve kahraman komutanlarına dil uzatanları kınadığını” belirten Bozdağ, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman komutanları ve askerleri, 'Ölürsem şehit, yaşarsam gazi olurum' anlayışı ile milletimizin ve ülkemizin güvenliği ve savunması için havada, karada ve denizde her daim görevinin başındadır. Ordumuzun şerefli ve kahraman komutanları ile askerlerine dil uzatanlar, milletimizin ve ülkemizin düşmanlarını sevindirenlerdir. Ordumuzun şerefli ve kahraman komutanları ile askerlerine dil uzatanlar, dün olduğu gibi bugün de yarın da karşılarında aziz Türk milletini bulacaktır.