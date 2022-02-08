Bakan Çavuşoğlu: ''Yunanistan kadar AB'nin de suçu var''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarına dikkat çekerek AB'nin tavrını eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

HELSİNKİ-İSTANBUL ARASI UÇUŞLAR 10'A ÇIKACAK

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na geçtiğimiz yıllarda Finlandiya'dan üst düzey katılım olmuştu. Bu kez Antalya'da bu toplantıyı gerçekleştirmek için öneride bulunduk, dostum Pekka da bunu kabul etti. Kendisini Antalya'da ağırlayacağız.

Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerimizi baştan sona ele aldık. Turizm önemli bir sektör. THY'nin Helsinki-İstanbul arasındaki uçuş sayısını daha önce 7'den 9'a çekmiştik. Önümüzdeki haftadan itibaren uçuş sayısı 10'a çıkacak.

Bugün Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. Biz Helsinki ruhunu AB ile ilişkilerimizde tekrar canlandırmak istiyoruz. Biz bu noktada üstümüze düşeni yapmaya hazırız.

Bölgesel konuları samimi bir şekilde ele aldık. PKK, YPG konusu, Libya konusu ve tabii ki Ukrayna konusunu konuştuk. Değerli dostuma son gelişmeleri aktardım.

Somali, Sudan dahil Afrika bölgesini değerlendirdik, görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mevzusu da yine masadaydı.

"YUNANİSTAN KADAR AB'NİN DE SUÇU VAR"

Maalesef Yunanistan Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itme politikasını devam ettiriyor. Ege Denizi'nin ortasında birçok göçmen bu nedenle hayatını kaybetti. Bu durum tamamen insani bir sorun. Bu bir devlet politikası haline geldi. Burada Yunanistan kadar AB'nin de suçu var.

Türkiye bunun onda birini yapsa nasıl eleştirileceğimizi biz biliyoruz. Yunanistan tam tersi bu konuda destek görüyor. Yunanistan Avrupa'nın sınırlarını koruyormuş. Oysa Avrupa'nın sınırları Türkiye'den başlar. Burada Avrupa'nın sınırlarını koruyorsak bizler koruyoruz. Sınırı koruyor diye insanlık dışı muameleleri savunmak Avrupa değerleri ile kökten çelişiyor.

Geri ittikleri insanların ellerinden kıyafet ve pasaportlarını alıp gönderiyor. Bu soğukta insanların kıyafetlerinin alınmasından bahsediyoruz. İnsan hakları savunucuları nerede? İnsan Hakları savunucularının başında Finlandiya geliyor. Umarım bu konuda bir uyarı yaparsınız. Biz Türkiye olarak İran'dan gelenlere böyle bir muamele yapmıyoruz. Dönmek isteyenlere yardım ediyoruz.

19 masum insanın soğukta donarak ölmesinin sorumlusu Yunanistan ve bu konuda sessiz kalan Avrupa Birliği'dir.

Göçmen sorunu uluslararası bir sorun ve burada sağlam bir iş birliğimizin olması gerekiyor. Bu göçmenler nerede yaşamak isterse istesin yardımcı olmamız lazım. Ancak burada insanlık dışı bir muamele olursa buna da dur dememiz gerekir. Biz sadece Türkiye'deki göçmenler için değil, her yerdeki sorun için anında tepki verdik.

Ülkelerin tedbir alması önemli. Macaristan'ı savunmuyorum ama Macaristan'a göçmenlere karşı tel örgü çekiyor diye onu eleştiren Avrupa şimdi Yunanistan'ı destekliyor."