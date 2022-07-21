Bakan Çavuşoğlu'ndan Dohuk açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dohuk'taki saldırıya ilişkin ''TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır'' dedi.

TRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dohuk'taki saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, 'TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır' dedi.

'AÇIKLAMALARI REDDEDİYORUZ'

Çavuşoğlu Iraklı yetkilileri terör örgütü PKK'nın etkisi altında açıklama yapmamaya davet etti ve 'Türkiye'ye yönelik suçlamaları reddediyoruz. Türkiye'ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları da reddediyoruz' dedi.

Çavuşoğlu 'Dün bu üzücü haberi aldıktan sonra bir açıklama yaptık. Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara şifa diliyoruz. İhtiyaç duyulursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik' ifadelerini kullandı.

'Bu saldırı ile ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Yaptığımız açıklamada bunu net bir şekilde yalanladık daha doğrusu, Türkiye'nin hiç bir zaman sivillere yönelik karşı bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz.'

Söz konusu haberler sonrası ilgili kurumlar ile istişareler yapıldığının altını çizen Çavuşoğlu, 'Bizim hedefimiz Suriye'de terör örgütleri olmuştur. Irak'ta da bugüne kadar hep terör örgütlerine yönelik olmuştur' dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİ NEREDE OLURSA OLSUN TEMİZLEMEK LAZIM'

'Bu terör örgütlerini nerede olursa olsun temizlemek lazım' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Türkiye'den temizlemek lazım, Suriye'den temizlemek lazım, Irak'tan temizlemek lazım ve bu terörle mücadelede biz iş birliğine her zaman varız. Özellikle Irak'ta PKK'nın bu ülkeden temizlenmesi veya ülkenin PKK'dan temizlenmesi konusunda iş birliğine de hazırız.'

'BÜYÜKELÇİLİĞİMİZE HERHANGİ BİR GİRME SÖZ KONUSU DEĞİL'

'Büyükelçiliğimize herhangi bir girme söz konusu değil' diyen Çavuşoğlu, Iraklı makamların gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını aktardı.