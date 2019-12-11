Bakan Gül'den ''arabuluculuk'' sınavı yanıtı

Çok sayıda siyasetçi, yargı mensubu ve akademisyenin girdiği ve soruların önceden belli bir kesime dağıtıldığı iddia edilen arabuluculuk sınav sonuçları dün açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, arabuluculuk sınavına giren 200 milletvekilinin barajı geçememesi hakkında "Milletvekillerinin daha çok çalışmaları gerekecek. Eşit yarış, adil rekabet" dedi.



Bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Gül, Adalet Bakanlığı'nın kasım ayında düzenlediği 'Arabuluculuk Sınavı'na girip girmediği sorusuna "Yok girmedim, uygun olmazdı benim girmem" dedi.

Sınavı kazanan milletvekilinin olmadığını belirten Gül, "Milletvekillerinin daha çok çalışmaları gerekecek. Eşit yarış, adil rekabet" dedi.

Bakan Gül, yeniden sınav yapacaklarını, arabuluculuğun mevcut davalarda önemli olduğunu belirterek, "2018'de iş davalarını, 2019'da ticari davaları genişletince bu konuda arabuluculuk çok yaygınlaştı ve arabulucu ihtiyacı arttı. Birçok ihtilaf çözüldü arabuluculuk sistemiyle... Çok iyi giden bir sistem. Ama hem sayının hem kapsamın genişletilmesine de ihtiyaç var" dedi.