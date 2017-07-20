Bakan Hakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama

Veysi Kaynak, Başbakan Yardımcılığı görevini Hakan Çavuşoğlu’na devretti. FETÖ’nün ABD’nin terör raporunda yer almasına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Bizim kanaatimiz bu konuda bellidir. Bizim için bu örgütün elebaşısı Amerika’dadır ve teröristtir. Bunda hiçbir şekilde şüphe yoktur" dedi.



Veysi Kaynak, dün kabinede yapılan değişiklik sonrası Başbakan Yardımcılığı görevini Hakan Çavuşoğlu’na devretti. Devir teslim töreninde konuşan Kaynak, "Her zaman bu kutlu davada yolculuk yapmaya devam edeceğim. Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesini geçirdik, parlamentosu, hükümetiyle birlikte geçirdik. Türkiye, bir yandan FETÖ terörüyle mücadele ederken güneyimizde Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı Operasyonu’na başlamıştık. Ama bu arada da Somali’de, Yemen’de, Gazze’de Türkiye insani yardımlarıyla var olmaya devam etti. İnşallah bu hizmet kervanı aksamadan yürüyecektir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bunun bir bayrak değişimi olduğunu belirterek, "Esas önemli olan bu partiye ve bu davaya hangi alanda, makam ve mevkide olursa olsun hizmet etmek onurların ve şereflerin en önemlisi. Bizde makam ve mevkiler kesinlikle amaç değildir, sadece milletimize hizmet noktasında araç olmaktan ibarettir" dedi.







FETÖ, ABD’nin terör raporunda

ABD Dışişleri Bakanlığının Terörizm 2016 Ülkeler Raporu’nda ilk kez Fetullahçı Terör Örgütünden bahsetmesine ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "Bizim kanaatimiz bu konuda bellidir. Bizim için bu örgütün elebaşısı Amerika’dadır ve teröristtir. Bunda hiçbir şekilde şüphe yoktur. Tabii Türkiye son dönemde önemli bir süreçten geçiyor. Millet iradesine saldırıların ağır bir şekilde yaşandığı süreçten geçiyoruz ama şükürler olsun ki feraset sahibi millet Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bütün kötü girişimleri akamete uğratmıştır. Bizim için Fetullahçı terör örgütünün elebaşı terörist Fetullah Gülen’dir. Kim ne derse bu böyledir" diye konuştu.







Aynı soruya Kaynak, "Bütün deliller ve veriler, bu 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız hain, alçak darbe girişiminin Fetullahçı terör örgütün girişimi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Siz, yok deseniz de ABD, Batı dünyası kim ne derse desin bu hadise böyledir" şeklinde konuştu.



