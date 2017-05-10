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  4. 10 Mayıs 2017 16:43

Bakan Işık: ''Başlı başına bir kriz''

Milli Savunma Bakanı Işık, ABD'nin teröristlere ağır silahlar verme kararına böyle tepki gösterdi.

Bakan Işık: ''Başlı başına bir kriz''
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD’nin terör örgütü YPG’ye ağır silah vermesi kararı için, 'kriz' tanımını kullandı. Bakan Işık, "Türkiye’nin oyunu tek başına değiştirme gücü yok ama çıkarlarını koruma gücü var" dedi.

NTV canlı yayınında konuşan Bakan Fikri Işık şunları söyledi:

"Terör örgütüne ağır silah verilmesi başlı başına bir kriz. Bunun bölgede vahim sonuçlara neden olacağını biliyoruz. Bunun olumsuz sonuçları bütün dünyayı etkiler. Türkiye’nin oyunu tek başına değiştirme gücü yok ama çıkarlarını koruma gücü var."

silah , fikri ışık , pyd , abd , bakan , ypg