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Bakan Mehmet Özhaseki'den asrın felaketinin yıldönümünde tepki çeken ifadeler

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, asrın felaketinin yıldönümünde katıldığı canlı yayında yaptığı "ölüsü olmayan 'villa sahibi olduk' diyor" açıklamalarıyla tepkileri üzerine çekti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde canlı yayına konuk oldu.

Deprem süreciyle ilgili açıklamada bulunan Özhaseki'nin evleri yıkılan vatandaşlarla ilgili sözleri ise tepki çekti. 

Depremzedelerin evlerinin yıkılmasından memnun olduklarını vurgulayan Özhaseki şu ifadeleri kullandı; 

"Hele hele köylerdeki... Şimdi taştan yığma yerler yapmışlar oturulurken 2 odalı, 3 odalı... Oralar şimdi yıkılıyor, villa gibi evler veriyoruz. Herhalde köy evlerinin arada görüntüleri geliyor dimi? Mesela onları şimdi çelikten yapmaya başladık. Şimdi onu hiçbir şey yıkamaz. 9 şiddetindeki bir depremin çelik karkası olan yapıları yıkması mümkün değil.

Şu ana kadar teslim ettiğimiz, evlerine misafir olduğumuz vatandaşların söylediği şu: 'Allah razı olsun, bak evimiz yıkıldı (Eğer ölüler de yoksa) valla yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz diyorlar. Ölü varsa tabi onun acısını ölçecek bir alet icat olmadı."

Bakan Özhaseki'den tepkiler sonrasında yeni açıklama

Özhaseki sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından kendi hesabından bir paylaşım yaptı.

Algı çalışması yapıldığını savunan Bakan Özhaseki, "Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşımız şöyle söylüyor: “Bize mis gibi villa verdiniz” Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Mehmet Özhaseki bakan açıklama 6 şubat asrın felaketi
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