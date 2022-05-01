Bakan Nebati'den şiirli Erdoğan paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan videoyu ''Güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz'' notuyla paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kişisel sosyal medya hesabından, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerinin yer aldığı şiirli bir video paylaştı.

Erdoğan'dan övgülerle bahsedilen videoyu paylaşan Bakan Nebati, paylaşımına "Senin için çalışmaya, senin için yorulmaya, güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" notunu düştü.