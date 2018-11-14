Bakan olduğunu böyle öğrenmiş

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bakan olduğunu nasıl öğrendiğine ilişkin soruya, "Bu hiçbir zaman telefonla söylenmez. Kabine açıklanmadan 24 saat önce telefonum çaldı. Ben 4 saat içerisinde Ankara'da oldum. Tarım ve Orman Bakanlığı dışında bütün bakanlıklar aklımdan geçti" dedi.

Habertürk'te dün akşam soruları yanıtlayan Pakdemirli, "Bu hiçbir zaman telefonla söylenmez. Seçim döneminde bazı çalışmalarım oldu. Terasta otururken telefonum çaldı. Kabine açıklanmadan 24 saat önce. Açtım Hasan Doğan. 'Buyur' dedim, 'Buraya gelir misin' dedi. 'Çeşme'deyim' dedim. 'Hangi Çeşme' dedi. Ben 4 saat içerisinde Ankara'da oldum. Tarım ve Orman Bakanlığı dışında bütün bakanlıklar aklımdan geçti" dedi.

Pakdemirli, "Türkiye'nin sınırlı toprakları ve sınırlı kaynakları var. Türkiye ben her şeyi kendi kendime üreteceğim derse Türkiye'nin toprakları yetmiyor. Her şey de kendi kendimize yeteceğiz diye bir şey yok. Bin kilo buğday mı yoksa bin kilo zeytin mi üretmek lazım? Ve ya pamuk mu üretmek lazım? Ana amaç ithalatın fazla olduğu tarım ürünlerini desteklemek. Önemli olan maksimum ürün ve verimliliği sağlamak" ifadelerini kullandı.

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