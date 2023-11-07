Bakan Özhaseki: ''İstanbul'da konut fiyatları yavaş yavaş düşecek''

İstanbul'da TOKİ aracılığıyla 500-600 bin konut yapılacağını açıklayan Bakan Mehmet Özhaseki, konut fiyatlarında bir yıl içinde düşüş yaşanacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nda gençlerle buluştu.

DHA'da yer alan habere göre, Özhaseki, ev sahipleri ve kiracılar arasında süren tartışmalara ilişkin açıklama yaparak İstanbul'da konut fiyatlarında düşüş yaşanacağını söyledi. Bu söylemini yeni yapılacak TOKİ konutlarına dayandıran Özhaseki, "İstanbul'a birkaç senede 500-600 bin konut yapacağız. TOKİ de sosyal konutlar noktasında çeşitli sayılar verdi, hatta kuralar da çekildi. Bütün bunları önümüzdeki 1 sene içinde devreye aldığımızda fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığını göreceksiniz. Birkaç sene içinde evi olmayanlara da fırsat doğacak, diye düşünüyorum" dedi.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Özhaseki, 200 bin kadar konutun inşaatının devam ettiğini, 50 bine yakınının ise yıl sonuna kadar teslim edileceğini belirtti.

DHA