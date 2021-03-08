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Bakan Selçuk'un paylaştığı ''alıntı'' görseller olay oldu

Bakan Selçuk'un paylaştığı ''alıntı'' görseller olay oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için, tasarım beceri atölyeleri kurulacağını duyurdu. Bakan Selçuk'un sosyal medyada paylaştığı görsellerin yurt dışındaki bir okuldan ve yapı malzemesi firmasından alındığı ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Instagram ve Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda yer alan bir detay, sosyal medyada gündem oldu.

Bakan Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda özel eğitim öğrencilerine özel, tasarım beceri atölyeleri kurulacağını açıkladı. Selçuk açıklamasında, "Her çocuğumuz bizim için biricik ancak özel çocuklarımızın yaşam becerilerini geliştirmeye bilhassa önem veriyoruz. 979 özel uygulama okulumuzun tamamına en az bir tane olmak üzere Tasarım Beceri Atölyesi kuruyoruz. Kendilerini daha iyi tanımak üretkenliklerini artıracak" ifadelerini yer verirken, kullandığı "özel eğitim okulu" görüntüsünün yurt dışındaki bir okula ait olduğu iddia edildi.

Ayrıca Bakan Selçuk'un, paylaşımdaki diğer bir görselin ise yapı malzemeleri satan bir firmaya ait olduğu öne sürüldü.

INSTAGRAM'DAN SİLDİ, TWITTER'DA KALDI
Bakan Selçuk, Instagram'dan yaptığı paylaşımı silse de, Twitter paylaşımını kaldırmadı.

Etiketler milli eğitim bakanı ziya selçuk okul tasarım beceri atölyesi
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