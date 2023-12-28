Bakan Şimşek, ''fakir aile'' paylaşımını yıllar sonra sildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 11 yıl önce yaptığı ''Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik'' yazılı paylaşımını sildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı ''Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik'' paylaşımını sildi.

Bakan Şimşek'in daha önce bakanlık yaptığı dönemde yaptığı bir paylaşım tekrar gündem olmuştu. 11 yıl önce bir ev ziyaretini paylaşan Şimşek, "Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik" ifadesini kullanmıştı. Söz konusu gönderi 11 yıl önce paylaşıldığında da tepkilere neden olmuştu.

"HAKARET OLARAK KULLANMADIM"

Eleştirilerin üzerine Bakan Şimşek "fakir" kelimesini hakaret olarak kullanmadığını söylemişti. Kendisinin de fakir ailede büyüdüğünü belirten Şimşek, "Fakirlikten alın ve akıl teri ile bugünlere gelmiş biri olarak 'fakir' kelimesini hayatımda asla 'hakaret' veya 'küçümseme' anlamında kullanmadım, aklımdan geçirmedim. 7 yıl önceki bir twitimi bugün siyasi emelleri için istismar eden troller olsa olsa ahlak fakiridir" demişti.

Bakan Şimşek, söz konusu paylaşımı tekrar gündem olmasının üzerine sosyal medyadan kaldırdı.

"ÇEREZ PARASI" ÇIKIŞI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bakan Şimşek'in tek tartışılan sözü bu değildi. Şimşek, 2015 yılında devlet kurumlarındaki araçlara harcanan paranın Türkiye'nin milli gelirinde ve bütçesinde çerez parası olduğunu söylemişti. Şimşek, "Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar, topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor. Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez." ifadelerini kullanmıştı.