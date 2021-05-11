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Bakan Soylu: ''Cumhuriyet gazetesi bunun hesabını verecek''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BirGün’ü, Sözcü ve Karar gazetelerinin ardından bu kez de Cumhuriyet gazetesini de sert bir ifadeyle eleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme damgasını vuran açıklamalarıyla ilgili olarak "Derin ilişkiler" manşeti ile çıkan Cumhuriyet gazetesine çok sert bir ifadeyle yüklendi.

"Türkiye eski Türkiye değil" diyen Bakan Soylu kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir” dedi, “Hesabını hukuk önünde vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesinin haberinde, “Sedat Peker’in Elazığ’da Yeldana Kaharman’ın şüpheli ölümüne ilişkin Mehmet Ağar’ın oğlu AKP milletvekili Tolga Ağar’ı suçlamasının ardından iddiaları yalanlayan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in, Ağarların ardından çete raporunda adı geçen Selahattin Yılmaz ve Galip Öztürk’le de fotoğrafları çıktı” ifadeleri yer aldı.

İşte Soylu'nun o paylaşımı:

İşte Cumhuriyet gazetesinin o manşeti:

 

Etiketler süleyman soylu cumhuriyet Türkiye eleştiri sedat peker
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