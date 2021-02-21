Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde "HDP'li bir kadın milletvekili Gara'ya gitti" diyen Soylu'ya o ismin kim olduğu soruldu.

Soylu, HDP'li milletvekilinin ismini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"2017'de terör örgütüne katılan biri, bir süre önce bize teslim oldu. Terör örgütlerinin korkusu, bizim bu kişilerle yaptığımız mülakatlardır. 2017'de ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe'ye geliyor, sosyal medyadan tanıştığı birinin ikna etmesiyle birlikte terör örgütüne katılıyor. Ardından kendisine bir telefon numarası veriliyor, o da HDP eski milletvekili Hatice Kocaman'a ait.

Kocaman'ı arıyor 'terör örgütüne katılmak istiyorum' diyor. Kocaman'ın telefonda böyle şeyler konuşulmaz çıkışı sonrası buluşuyorlar ve gidip bir süre onunla kalıyor. Ardından terör örgütüne katılıp Gara'da eğitimlerini alıyor.

O İSİM DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR

En nihayetinde Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Gara'dan birisiyle birlikte arabaya biniyorlar. Yanındaki diyor ki 'bunu tanıdın mı?', 'Hayır tanımadım' deyince bu Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Ağrı milletvekili diyor.

"KANDİL'E AVRUPA DİYORLAR"

Gara'da karşılaştığı milletvekili ise daha yeni, bu 2017'de olan bir olay. Aslında bildiğimiz başka milletvekilleri de var, size bir cümle daha söyleyeyim. Bu terör örgütünün yukarısındakiler Kandil'e Avrupa derler, kendi aralarında geliştirdikleri kod adları."

TAŞDEMİR, SOYLU'NUN İDDİALARINI REDDETTİ

Bu açıklamalar sonrası gözlerin çevrildiği Taşdemir, Soylu'nun sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Taşdemir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" dedi.