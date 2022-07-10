Bakan Soylu, Türkiye’de doğan Suriyeli sayısını açıkladı

Suriyeli sığınmacıalrın Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de dünyaya gelen Suriyeli sayısını açıkladı.

İstanbul Merter’deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde (PEKOM) bayramlaşma programı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada göçmenlerle bayramlaştı.

“RUSYA, ÇİN, ABD VE AVRUPA ARASINDA DÜNYAYI İSTEDİKLERİ GİBİ PAYLAŞMAK İSTEDİLER”

Programda konuşan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Dünyayı zorla yerinden edilmiş insan sayısının tam 100 milyonu aştığı, terör eylemlerinde 100 binlerce insanın öldüğü hale getirdiler. En büyük sorun şu ki bunu çözemiyorlar.

Karıştırıyorlar, toplulukları birbirlerine düşürüyorlar, insanların inançlarını, dinlerini, milli değerlerini yaşamalarını engelliyorlar, ortalığı maalesef tamamen karıştırıyorlar ama çözemiyorlar. Vekalet savaşlarıyla terör örgütleriyle bu işi buraya getirdiler ama bu işin yarın nereye gideceğini bilmiyorlar ve hesap edemiyorlar.

DEAŞ’ı sahaya sürdüler olmadı, PKK’yı YPG’yi canlandırmak istedi olmadı, Rusya, Çin, ABD, Avrupa arasında dünyayı istedikleri gibi paylaştırmak istediler o da olmadı, onu da başaramadılar.

Şimdi elimizde bir tablo var. Milyonlarca insan, göçmen insanca yaşama hakkından uzak bir hale geldi. Kendi topraklarına hasretler. Akrabalarına hasretler, çocukluk günlerine hasretler.

“TÜRKİYE YAŞANAN TABLONUN MÜSEBBİBİ DEĞİLDİR”

Türkiye bu yaşanan tablonun müsebbibi değildir. Konumu itibariyle her coğrafi konumu hem de medeniyet konumu itibariyle bu sorunun siz de ben de biliyoruz ki doğrudan muhatabıdır. Elinden geleni de yapmaktadır.

Bizim insanımız üç kuruş için insanlıktan çıkmamıştır, çıkmayacaktır. Türkiye terörle mücadele ediyor, Türkiye göçü yönetiyor.

Türkiye düzensiz göçle, kaçak göçle mücadele ediyor. Bunu bir politikayla ama aynı zamanda vicdan ve merhametle yerine getiriyor. Üzerinde ağır bir sorumluluk ve yük vardır.

Biz bir sınavdayız, istisna olabilir ama bu istisnayı da bu topraklar kabul etmemelidir.

Biz büyük hedeflerin yolcularıyız. Etrafımızdaki coğrafyada ve dünyada büyük hedeflerin yolcularıyız. Biz nasıl bir sınavda olduğumuzu biliyoruz.

Kimse bizi bu davranışlara sessiz kalmamızı bekleyemez. 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi.

Bana ister kızsınlar, ister ne söylerlerse söylesinler, bir tane insanın bir araya geldiği zaman annenin ve babanın attığı çığlığın ve sevincin karşılığında bu topraklarda savaştan kaçan, ölümden kaçan insanlar geldiler. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir.

“MAKASI KAPATIYORUZ”

Dünyayı ilk kez böyle yakalıyoruz. İlk kez böyle yönsüz yakalıyoruz. İlk kez böyle vizyonsuz yakalıyoruz. İlk kez ne yapacağını bilmeyen bir anlamda, anlayışta yakalıyoruz.

İlk kez birbirine bu kadar girmiş bir anlayışta yakalıyoruz. Bize yaptıklarını ve ettiklerini elbette görüyoruz. Ama merak etmeyin. Makası kapatıyoruz.

Türk dünyası ve İslam dünyası olarak makası kapatıyoruz ve kapatmaya devam ediyoruz. Hiç endişe etmeyin.

Bizden sonra gelecekler daha cesur olacaklar. Bizden sonra gelecekler gerçekleri haykırmak ve söyleyebilmek için daha güçlü olacaklar.

“BU SINAVDAN HEP BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ”

Bu sınavdan hep birlikte başarılı çıkmak zorundayız. Büyük bir sınavdan geçtik, geçiyoruz. Sadece son 10 yılda Suriye’den itibaren değil bu coğrafya yüzlerce yıldır büyük sınavlardan geçiyor. İnancından ve değerlerinden vazgeçmeyen bir milletin evlatları olarak söylüyorum.

Daha büyük sınavları eğer bize hazırlıyorlarsa birileri onlara da hazırız. Onları da yeneceğiz ve hep beraber insanlığa kazandıracağız.

Hep birlikte kardeşliği kazandıracağız, hep birlikte bu coğrafyada doğan çocukların kendi coğrafyalarıyla buluşmalarını sağlayan bir anlayışı hep birlikte ortaya koyacağız. (DHA)