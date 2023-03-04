Bakan Soylu'nun ''Akşener'e hiç güvenmedik'' sözleri gündem oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak masadan kalkmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Akşener hakkındaki sözleri gündem oldu. Soylu, ''Meral Akşener DYP'yi sattı, AK Parti'yi sattı MHP'yi sattı. Sıra 6'lı Masa'da. 6'lı Masa'yı devir devir gönderiyor. Hangi gün satacağım diye bekliyor'' ifadelerini kullanmıştı.

6'lı Masa'da 5 liderin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşmasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den itiraz geldi. Anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin öne çıktığını söyleyen Akşener, "Son noktada altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür. Biz imzamızın ve sözümüzün arkasındayız. Ancak ne kumar ne noter masasında olmayacağız." diyerek 6'lı Masa'dan ayrıldı.

"BİZ ONA HİÇ GÜVENMEDİK"

Akşener'in ayrılığının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden viral oldu. Akşener'le zamanında siyaset yaptığını belirten Soylu, "Biz ona hiç güvenmedik. Doğru Yol'da Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ı sattı bir günde. Sonra MHP'ye gitti. Devlet Bahçeli'ye. Bir günde MHP'yi sattı. Şimdi de 6'lı masayı devir devir gönderiyor. Hangi gün satacağım diye bekliyor" demişti.