Bakan Süleyman Soylu'ya bir ''pejmürde'' yanıtı daha

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduYeni adli yılın başlaması dolayısıyla bütün yargı çalışanlarını kutlayan Karamollaoğlu, "Türkiye'de adalete olan güvenin artacağına dair bir kanaat henüz toplumda oluşmadı" ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, adalet kurumunun ülkede en çok yara alan yapılardan biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kanun Hükmünde Kararname mağdurları başta olmak üzere ülkemizde mağdur edilen her kesimin mağduriyetlerinin giderilmesi öncelikli meselemizdir. Elbette suçluların mutlaka hak ettikleri cezayı almalarını da önemsiyoruz, onu da gerekli görüyoruz ama masum insanların ciddi hiçbir delil olmadan cezalandırılmalarına da seyirci kalamayız."

'İÇİŞLERİ BAKANI KİMSEYİ GÖREVDEN ALAMAZ, YERİNE KAYYIM ATAYAMAZ'

Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'pejmürde ederiz' ifadelerini ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Tabii İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı'dır, belediyelerin yöneticisi değildir. Onların yanlış yapıp yapmadıklarını takip edebilir ama hakim de savcı da değildir. Kimseyi perişan etme hakkı da İçişleri Bakanı'na verilmemiştir. İçişleri Bakanı huzuru sağlamakla mükelleftir. Ben bu tip çıkışları hakikaten anlamıyorum. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir hata işlerse, o hatasından dolayı onu alıp adliyeye götürür. Yoksa onu görevinden alamaz, yerine kayyım atayamaz. Bir prosedür var."



