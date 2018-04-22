Bakan Zeybekci'den CHP-İYİ Parti açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılmasına ilişkin "Dünyada bu değişme, daha doğrusu Türkiye'nin bu değişime ayak uydurmasına hazmedemeyen, tekerine çomak sokmak isteyen. Türkiye tekrar birileri tarafından yönetilsin, tekrar topladığı 100 liralık verginin 87 lirasını faize versin, 13 lirasıyla ödeyemediği o memur maaşlarını İMF'den borçlansın. Ve Türkiye tekrar bir yerlerden ekonomi bakanları gelsin. Buyruk ve emir gelsin diye bunu isteyenler bakın nasıl beraber hareket etme kabiliyetine sahip oluyorlar. 15 tane CHP milletvekili istifa etmiş başka bir partiye girmiş. Sebep?" dedi.

Zeybekci, partisinin Denizli İl Başkanlığı tarafından Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Kongresinde yaptığı konuşmada, zamanın çok hızlı geçtiğini belirtti. Denizli'nin, Türkiye'nin parmakla gösterilen şehri olacağını

söylediklerini dile getiren Zeybekci, bundan sonra da dünyada tarım, teknoloji merkezi ardından tekstil ve turizm şehri olacağını kaydetti. Buna varmak için gençlik kollarıyla 21. yüzyılın Denizlisini inşa edeceklerini vurgulayan Zeybekci "Nöbet değişimlerinde bu partiye ve millete ait bakanları bırakırız. Eğer bayrak taşımaksa görevimiz Allah nasip etti öyle oldu." diye konuştu.

Kendisini tütüncü ailenin bir çocuğu olarak bu milletin imkanları ve kaynakları sayesinde bu ülkenin en iyi okullarında bu milletin okuttuğuna dikkati çeken Zeybekci, "Ve bu milletin imkan ve kaynaklarıyla okuduktan sonra da rabbim bize cömert davrandı. Bu ülkeye hizmet etme fırsatı verdi. Artık çocuklarımıza yeni şeyler öğretmek lazım." dedi.

Dünyanın hızla değiştiğini ve Türkiye'nin de bu değişime ayak uydurduğunu belirten Bakan Zeybekci, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katıldığı haberini paylaşarak şöyle devam etti:

"Bakın dünya çok hızlı değişiyor. Az önce bir haber aldık. Dünyada bu değişme, daha doğrusu Türkiye'nin bu değişime ayak uydurmasına hazmedemeyen, tekerine çomak sokmak isteyen, Türkiye tekrar birileri tarafından yönetilsin, tekrar topladığı 100 liralık verginin 87 lirasını faize versin, 13 lirasıyla ödeyemediği o memur maaşlarını İMF'den borçlansın ve Türkiye tekrar bir yerlerden ekonomi bakanları gelsin, buyruk ve emir gelsin diye bunu isteyenler bakın nasıl beraber hareket etme kabiliyetine sahip oluyorlar. 15 tane CHP milletvekili istifa etmiş başka bir partiye girmiş. Sebep?

Tekrarda fayda var. Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye'dir. Bunu asla unutmayalım. 1.5 milyar Müslüman'ın gözü Türkiye'dedir. Topyekün Türkiye'nin güçlü, bağımsız ve bu dünyada artık lider ülke olmasına hep beraber dua ediyoruz."

"Tek hedefleri, Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak, karşısına çıkmak"

Zeybekci, Türkiye'nin saldırı altında olduğunu belirterek "Bütün o ilkelerini bırakarak bir araya gelerek tek hedefleri var; o da Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak, karşısına çıkmak. O da Türkiye'ye nasıl zarar veririz onu planlamak. Daha çok gelişme olacak göreceksiniz. Kumaşlar ve iplikler pazara çıkacak. Cumhurbaşkanlığını seçiminde kendilerinin Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkma cesareti var mı? Yoktu. Yine başka şeyler yapmaya çalışacaklar. Biz bir ve beraber olacağız. 'Mevzubahis vatansa, milletse gerisi teferruattır' diyeceğiz. Allah'ın izniyle gençlik kollarından gelen kardeşlerimizin ve yetişen kardeşlerimizin tamamı en kısa sürede burada konuşan olacak. Şu ön sıralarda oturanlar da onlar olacak. Onlar gelecek devralacak." ifadelerini kullandı.

Kongrede, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gönderdiği tebrik mesajları okundu. Tek listeyle gidilen seçimde Melih Serim başkanlığı Gökhan Akbulut'a devretti.