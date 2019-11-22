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  4. 22 Kasım 2019 17:41

Bakan'dan ünlü isimlere sosyal medya uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Başkanlığı’na verilen önergeyi yanıtlarken, gıda takviyesi, hızlı kilo verdiren yağ yakıcı çaylar ya da haplar, saç çıkaran veya cinselliğe yönelik ilaçların tanıtımında yer alan ünlüleri de uyardı

Bakan'dan ünlü isimlere sosyal medya uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Başkanlığı’na verilen önergeyi yanıtladı.

Önergede, internet üzerinden yasa dışı yollarla satışı yapılan ve birçoğu sahte olduğu tespit edilen gıda takviyesi, hızlı kilo verdiren yağ yakıcı çaylar ya da haplar, saç çıkaran veya cinselliğe yönelik ilaçların insan sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Bakan Koca yanıtında, sosyal medya hesapları aracılığıyla ürün tanıtımı yapan 70 ünlüye "Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi ve bilinç düzeyinin arttırılması amacıyla, etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamış söz konusu ürünlerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan tanıtımlarında yer almamaları veya isimlerinin kullanılmasına müsaade etmemeleri" içerikli uyarı yazıları gönderildiğini söyledi. 

 

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gıda takviyesi , saç çıkaran , cinselliğe yönelik ilaçlar
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