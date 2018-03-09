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  4. 09 Mart 2018 15:53

Başbakan Yıldırım'dan çözüm süreci açıklaması

Başbakan Yıldırım, ''Bazen çözüm süreci diyorlar. Çözüm mözüm yok, çözüm terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesidir'' dedi.

Başbakan Yıldırım'dan çözüm süreci açıklaması
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Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu. Yıldırım özetle şunları söyledi: "Önümüzdeki ağustosta tam 17 yılı geride bırakmış olacağız. Daima siyasette eğitimin, donanımın önemine inanırız. 2001 yılında ilk olarak Trabzon'da görevlendirildim ve eğitimi orada verdim. Bugüne kadar başka hiçbir siyasi hareketin elde edemediği bir millet desteğine sahip olduk. Desteği istikrarlı artırarak bugünlere geldik.

'ÇÖZÜM MÖZÜM YOK'

Mücadelemiz terör bu topraklardan tamamen yok oluncaya kadar durmayacak. Bazen çözüm süreci diyorlar... Buradan müsaadenizle, çözüm mözüm yok. Çözüm terör örgütünün defolup gitmesi ile, Türklerle, Kürtlerle kardeşçe bu bayrağın altında birleşmesidir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da tankların karşısına dikilen demokrasi gönüllülerinin hissiyatını temsil ediyor."

başbakan binali yıldırım
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