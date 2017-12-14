SON DAKİKA
26 İLDE BÜYÜK OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR
23 ili ve 100 bin kişiyi ilgilendiren yeni KHK geliyor !
23 ili ve 100 bin kişiyi ilgilendiren yeni KHK geliyor !
Sigaraya bir yasak daha ! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı
Sigaraya bir yasak daha ! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı
Faiz kararının ardından dolarda sert hareket
Faiz kararının ardından dolarda sert hareket
Akılalmaz olay ! Marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştı
Akılalmaz olay ! Marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştı
Sır olayda flaş gelişme ! Kaybolmuştu...
Sır olayda flaş gelişme ! Kaybolmuştu...
Meteor yağmuru ne zaman başlayacak ?
Meteor yağmuru ne zaman başlayacak ?
Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı
Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı
Emeklilerin maaş senaryosu En düşük maaş...
Emeklilerin maaş senaryosu En düşük maaş...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 14 Aralık 2017 09:06

Başkent Ankara'da dev arsa vurgunu iddiası

CHP’li Ali Haydar Hakverdi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bürokrat ve yargı mensuplarının kurduğu bir kooperatifin 19 futbol sahası büyüklüğünde arsa vurgunu yaptığını iddia etti.

Başkent Ankara'da dev arsa vurgunu iddiası
A+ A-

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, ANFA ve yüksek yargı mensuplarının kurduğu S.S. Yenişehir Ankara Konut Yapı Kooperatifinin Ankara’nın göbeğinde 19 futbol sahası büyüklüğünde dev arsa vurgunu yaptığını öne sürdü.

Etlik’te yapılan şehir hastanesi ile iki alışveriş merkezinin arasında, caddeye 1 kilometre cephesi olan 141 bin 966 metrekarelik arsanın, son 8 yılda 4 imar değişikliğine uğradığını söyledi.

"En az 1 milyon TL"

19 futbol sahası büyüklüğündeki arsanın, 2016’da yüksekliğinin serbest bırakıldığını, konut, ticaret, otel kullanımı amacıyla AKP’li üyeler tarafından imar değişikliğinin kabul edildiğini söyleyen Hakverdi, gerçek değeri 2.5 milyar TL olan arsanın, belediye kararıyla 15 Haziran 2017’de, 430 milyon lira bedelle Söğüt İnşaat’a satıldığını anlattı. Bu firmanın Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihalelerinin neredeyse tamamını aldığına dikkat çeken Hakverdi, daha sonra Söğüt İnşaat’ın belediyeye başvurduğunu ve arsanın tescilini S.S Yenişehir Ankara Konut Yapı Kooperatifine istediğini kaydetti. Firmanın kooperatifle kat karşılığını sözleşme yaptığını belirten Hakverdi, “Buraya 2 bin 500 konut yapılacak ve değeri en az 1 milyon TL olacak” diye konuştu.

Ankara'da ''görevden alma'' depremi !Ankara'da ''görevden alma'' depremi !

 

 

ali haydar hakverdi , arsa , kooperatif , ankara
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM