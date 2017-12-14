Başkent Ankara'da dev arsa vurgunu iddiası

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, ANFA ve yüksek yargı mensuplarının kurduğu S.S. Yenişehir Ankara Konut Yapı Kooperatifinin Ankara’nın göbeğinde 19 futbol sahası büyüklüğünde dev arsa vurgunu yaptığını öne sürdü.

Etlik’te yapılan şehir hastanesi ile iki alışveriş merkezinin arasında, caddeye 1 kilometre cephesi olan 141 bin 966 metrekarelik arsanın, son 8 yılda 4 imar değişikliğine uğradığını söyledi.

"En az 1 milyon TL"

19 futbol sahası büyüklüğündeki arsanın, 2016’da yüksekliğinin serbest bırakıldığını, konut, ticaret, otel kullanımı amacıyla AKP’li üyeler tarafından imar değişikliğinin kabul edildiğini söyleyen Hakverdi, gerçek değeri 2.5 milyar TL olan arsanın, belediye kararıyla 15 Haziran 2017’de, 430 milyon lira bedelle Söğüt İnşaat’a satıldığını anlattı. Bu firmanın Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihalelerinin neredeyse tamamını aldığına dikkat çeken Hakverdi, daha sonra Söğüt İnşaat’ın belediyeye başvurduğunu ve arsanın tescilini S.S Yenişehir Ankara Konut Yapı Kooperatifine istediğini kaydetti. Firmanın kooperatifle kat karşılığını sözleşme yaptığını belirten Hakverdi, “Buraya 2 bin 500 konut yapılacak ve değeri en az 1 milyon TL olacak” diye konuştu.

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