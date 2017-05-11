Baykal’ın disipline sevk edileceği iddia ediliyor

Parti içi kavgaları bitirmekte kararlı olan CHP yönetimi, bu konuda adımlar atmaya hazırlanıyor. Disiplin mekanizmasının işletilmesinin Sağlar’la sınırlı kalmayabileceği, gerekirse eski Genel Başkan Baykal hakkında da sürecin başlatılacağı belirtiliyor.



CHP yönetimi, parti içi kavgaları sonlandırmakta kararlı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kararlılığı “Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım” sözleriyle gösterdi. Olağanüstü kurultay çağrısıyla başlayan tartışmaları bitirme konusunda gerekli adımlar atılacak.

Karar gazetesinden Erol Metin'in haberine göre “Zaten PM’de, kapalı toplantılarda görüşlerini, eleştirilerini dile getiriyorlar. Buna rağmen medya önünde konuşarak partiye zarar veriyorlar. Sadece bizim değil, yüzde 49 blokunun tamamının emeğine saygı gösterilmiyor” şeklinde rahatsızlığını dile getiren Genel Merkez kaynakları, disiplin mekanizmasının işletilmesinin Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’la sınırlı kalmayabileceğine işaret etti. Uyarılara aldırış etmeyip partiyi kamuoyunda zor durumda bırakan diğer isimler için de düğmeye basılabileceği vurgulandı. Eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın da parti disiplinine uyma zorunluluğu bulunduğu, gerekirse onun hakkında da yasal sürecin başlatılabileceğinin altı çizildi.

Baykal: Köprüden önce son çıkış

TEPKİ VAR...

Olağanüstü kurultay tartışmasının fitilini ateşleyen Deniz Baykal, parti yönetimini başarısızlıkla suçlayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile MYK’daki görevlerinden istifa eden İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Fikri Sağlar için Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk kararının çıktığı Parti Meclisi toplantısında ve Pazartesi günkü belediye başkanları toplantısında hedefteydi. Çok sayıda PM üyesi ile belediye başkanı, Baykal, İnce ve Böke’nin de Sağlar gibi disiplin suçu işlediğini, bu yüzden 3 ismin de YDK’ya sevk edilmesi gerektiğini savundu. Diğer yandan CHP’li il başkanlarının ardından belediye başkanları da Kılıçdaroğlu yönetimine desteklerini bildirdi. Geçtiğimiz Pazartesi günü Ankara’da toplanan belediye başkanlarının, “İmza toplayıp deklarasyon yayınlayalım” teklifinde bulunduğu ancak Kılıçdaroğlu’nun bu öneriye sıcak bakmadığı öğrenildi. Kamuoyuyla paylaşılan belediye başkanları toplantısı sonuç bildirgesinde ise parti içi tartışmalara atıfta bulunularak, Kılıçdaroğlu’na destek verildi.

PARTİNİN YENİ SÖZCÜSÜ TEZCAN

CHP’de Selin Sayek Böke’de boşalan parti sözcülüğü görevine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan atandı. Dünkü MYK’da yeni görevine başlayan Tezcan ilk basın toplantısının gündemi de 16 Nisan referandumu oldu. Anayasa değişikliği geçmediği halde, geçmiş gibi bir gayrimeşru sürecin başlatıldığını savunan Tezcan, bu gayrimeşru sürecin kurumlarını oluşturulmaya çalışıldığını, bunlardan ilkinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu olduğunu ileri sürdü. Karma komisyonun oylamasına CHP’nin katılmayacağını ifade ettiğini belirten Tezcan, “Bu mühürsüz seçimin gayrimeşru yapılanmasının parçası olmamaya karar verdik ve bu çerçevede Hakimler Savcılar Kurulu oylamasına katılmayacağız. Kendilerini baş başa bıraktık. Bu yapının kurucularını baş başa bıraktık. Yeni bir cemaat-siyaset ittifakının Türkiye için hayırlı bir sonuç yaratacağını düşünmüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Tezcan, ile Danıştay’ın 149’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldıklarına dikkati çekerek, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün yaptığı açıklamanın, hem yargının hem de yüksek yargının hangi noktaya geldiğini göstermesi açısından çarpıcı olduğunu vurguladı. Güngör’ün, “anayasa değişikliğiyle, kuvvetler ayrılığının belirgin bir şekilde ifade edildiğini” söylediğini aktaran Tezcan, “Sanıyorum bunu söyleyebilmek için hukukçu olmak değil ama bugünün Danıştay Başkanı olmak gerekiyormuş” ifadesini kullandı. Tezcan, Kılıçdaroğlu’nun ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığına henüz bir atama yapmadığını ve bunun kendi tasarrufunda olduğunu sözlerine ekledi.