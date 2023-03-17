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BBP cumhurbaşkanı adaylığı için kararını verdi

BBP cumhurbaşkanı adaylığı için kararını verdi
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AK Parti ve MHP grubunun ardından BBP de cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu resmen açıkladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu resmen açıkladı.

Destici, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilecek "Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayımız olmasına karar verilmiştir" ifadeleri yazılı dilekçeyi kameralar önünde imzaladı.

Daha önce AK Parti ve MHP Meclis grupları da Erdoğan'ı aday gösterme kararlarını duyurmuştu. Böylece Cumhur İttifakı'nın mevcut üç partisi de resmi olarak aday kararlarını açıklamış oldu. 

Etiketler BBP cumhurbaşkanı adayı recep tayyip erdoğan
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