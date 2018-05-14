Bekir Bozdağ'dan Af açıklaması !

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bozdağ açıklama yaptı. "Bugünkü katliam ABD ve İsrail'in ortak eseridir. Artık ABD'nin eline de Filistinlilerin kanı bulaşmıştır." diyen Bozdağ, "ABD'nin adımını yok kabul ediyoruz." diye konuştu. Bozdağ, Bahçeli'nin af önerisiyle ilgili de "Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir." dedi.



Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

İsrail kadar bu katliamlardan sorumlu olan diğer bir devlet ABD'dir. ABD'nin Kudüs kararı bugünkü olayların yaşanmasına sebep olmuştur. Bugün tarihe "Kara Pazartesi" olarak geçecektir

Bugünkü katliam ABD ve İsrail'in ortak eseridir. Artık ABD'nin eline de Filistinlilerin kanı bulaşmıştır.

Kudüs bağımsız Filistin'in başkentidir.

Kudüs oldu bitti ile statüsü değiştirilecek yer değiltir.

Elinde sonunda terörist İsrail devleti, onları destekleyen ABD ve destekleyenler terk etmek zorunda kalacaktır. Kudüs en sonunda gerçek sahiplerine teslim edilecektir. Bugünler geçici hadiselerdir.

Türkiye yanlış ve haksız adımların ortadan kaldırılması için çabalarını sürdürmeye devam edecektir.

ABD'nin adımını yok kabul ediyoruz.

BM Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmelidir. Türkiye, bu anlamda Kuveyt ve Filistin'in yaptığı çağrılara olumlu yaklaşmaktadır. Bu çağrıların olumlu bir neticeye dönüşmesini desteklemektedir. İslam ülkeleri de atılan bu haksız adım karşısında yekvücut olmalı, birlikte hareket etmelidir.

BAHÇELİ'NİN AF AÇIKLAMASI

MHP ayrı AK Parti ayrı bir parti. Her parti kendi görüşünü dile getirmekte serbesttir. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir.