Belediye 23 Haziran'da plaj kullanımını kapattı

Muğla'nın Datça ilçesinde, 23 Haziran'da İstanbul'da yeniden yapılacak olan seçimler dolayısıyla plajlar kapalı olacak.

Belediye'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Aynı anda beklenen kar ve kum fırtınası nedeniyle 23 Haziran'da bütün plajlarımız kapalı! Ama 24 Haziran'da herkesi bekleriz." denildi

Duyuruyu sosyal medyadan yapan Datça Belediyesi şu ifadeleri kullandı:

Aynı anda beklenen kar ve kum fırtınası nedeniyle 23 Haziran'da bütün plajlarımız kapalı! Ama 24 Haziran'da herkesi bekleriz.

Sevgili İstanbullular, gelecek için tercihinizi lütfen sandığa taşıyın. Bizler Datça tatilinizden en güzel anılalar dönmeniz için sizleri bekliyor olacağız.