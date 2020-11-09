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  4. 09 Kasım 2020 16:06

Berat Albayrak'ın istifasının ardından Erdoğan'dan ekonomi zirvesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün akşam istifa kararı aldığını duyurmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Naci Ağbal ve Nurettin Canikli bir araya geldiği iddia edildi.

Berat Albayrak'ın istifasının ardından Erdoğan'dan ekonomi zirvesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa açıklamasıyla ilgili resmi açıklama beklenirken; Bloomberg, dün gece İstanbul Kısıklı'da ekonomi zirvesi yapıldığını yazdı.

ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Buna göre mini zirvede Cumhrubaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli'nin yer aldığı belirtildi.

EKONOMİK GELİŞMELER ELE ALINDI
Söz konusu iddiaya göre yapılan sürpriz görüşmede para politikaları ve ekonomik gelişmeler üzerinde duruldu. Mini ekonomi zirvesine dair ve Albayrak'ın istifasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bloomberg, görüşmenin Berat Albayrak'ın görevinden istifa etme kararının ardından yapıldığına dikkat çekti.

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