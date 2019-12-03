Beştepe'den Dörtlü Zirve hakkında açıklama: Türkiye'yi desteklemeli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dörtlü Zirve'ye dair yaptığı açıklamada "Çok geniş bir bölgenin teröristler için güvenli liman haline gelmesini engelledik. Ancak müttefiklerimiz çabalarımızı desteklemedikleri gibi bizi eleştirdiler. Bu zirve gerçekten de bu konuları açıklıkla görüşmek için büyük bir fırsattır." açıklamasını yaptı.

Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için askerlerimizi Suriye’ye gönderdik. Çok geniş bir bölgenin teröristler için güvenli liman haline gelmesini engelledik. Ancak müttefiklerimiz çabalarımızı desteklemedikleri gibi bizi eleştirdiler. Ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmak niyetinde değiliz. Bu zirve gerçekten de bu konuları açıklıkla görüşmek için büyük bir fırsattır. Türkiye’nin güvenlik endişeleri ve ihtiyaçları tanınmalıdır." ifadelerini kullandı.