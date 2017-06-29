''Biz adalete yürüyoruz AKP yandaşa yürüyor''

Açıklama şu şekilde;

‘‘Enerji, yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli temel ihtiyaçlardan biri. Ekmek kadar, su kadar değerli bizler için. Özellikle ülkemiz gibi enerji de %70 dışa bağımlı olan bir ülke için enerji potansiyelinin doğru değerlendirilmesi oldukça önemli. Bunun için enerjide kaynak çeşitliğini artırmak, dışa bağımlılığı azaltmak gerekiyor.

Günümüzdeki enerji sorunu karşısında önem kazanan yenilenebilir enerjinin gelişmiş ülkelerde en revaçta olanı rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisi; kararlı, güvenilir ve sürekli bir kaynak olmasının yanı sıra ülkemiz gibi enerji de dışa bağımlı olan ülkeler içinse dışa bağımlı azaltması ve gelişen teknoloji ile birlikte enerji birim maliyetlerinin düşürmesi için bulunmaz bir nimet.

Bizler hem ülkemizin kalkınması hem de vatandaşlarımızın sırtındaki yükten kurtulması yönünde enerji politikamızı belirliyoruz. Temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan bir halkın dünyanın en pahalı benzinini, en pahalı elektriği kullanmasına bizim vicdanımız el vermiyor.

Daha geçtiğimiz günlerde Akkuyu Nükleer Santral’ in Cengiz, Kolin, Kalyon’ a satılmasını konuşurken, AKP yandaşlarına rant kapısı açmaya devam ediyor. Bizler adalet için yürüyoruz, AKP yandaşlarına yürüyor.

Akkuyu Nükleer Santral hayata geçtiği zaman elektrik şebekeye 12, 35 dolar/cent’ten verilecek bunun anlamı halkı soymaktır. Dünya üzerinde bu kadar yoksulu olup da halkına bu kadar çok yüklenen başka ülke daha yoktur. AKP biran evvel elini halkın cebinden çekmelidir.

AKP’nin yaptıkları bununla da sınırlı değil. Avrupa’da rüzgar enerjisi elektrik üretiminin %10 ‘unu karşılarken ülkemizde ısrarla kömürle çalışacak termik santral için ihaleler düzenlemekte. Ankara Çayırhan’da kurulmak istenen yerli kömürle çalışacak termik santral için Kolin İnşaat, Kalyon Enerji ve Çelikler Holding ortaklığı ürettikleri elektriği kilovatsaat başına 6,04 dolar sentten satma taahhüdüyle ihaleyi kazandı. İhaleyi AKP döneminde palazlanan yandaş sermayenin kazanması bizleri şaşırtmadı.

TEİAŞ’ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) geçen hafta yeni rüzgâr santralları için düzenlediği ihalede rüzgar enerjisiyle üretilen elektriğin şebekeye verecekleri fiyat rüzgar enerjisinin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. İhalede eksi fiyat verildi. Bu durumda, geçen haftaki ihalede -1,61 sent teklif eden firma ürettiği elektriği piyasaya 3,49 sentten satacak. Bu fiyat termik santralle üretilen elektriğe göre yarı yarıya daha ucuzken, nükleer enerjiyle üretilen elektriğe göre ¼ daha ucuz.

Rüzgar enerjisinin desteklenmesindeki temel amaç hem çevresel kaygılar hem de enerji gereksinimini karşılamada kaynak çeşitliliğine gitmek. Rüzgar enerjisi düşük maliyetli en önemli yerel kaynaktır.’’