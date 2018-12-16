Bomba iddia ! AK Parti adaylarını değiştirecek mi ?

74 şehirde büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, 2 büyükşehirde adayını belirlemesine rağmen yeniden anket çalışması başlattı.



Şanlıurfa ve Samsun'da ‘kimi belediye başkan adayı görmek istiyorsunuz?' sorusuna cevap aranıyor. Sonuçlara göre iki ilde de adayın değişmesi gündemde.

ERDOĞAN'A ÖZEL NOT:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Latin ülkelerini kapsayan geziye gitmeden önce 24 Kasım'da Şanlıurfa adayını Zeynel Abidin Beyazgül (AK Parti'li eski il başkanı) ve Samsun adayını Mustafa Demir (Bayındırlık eski bakanı) olarak açıkladı. Yurt dışı gezisinde uçakta Erdoğan'a bu iki ille ilgili özel brifing verildi. Açıklanan iki adayla hem Urfa hem de Samsun'da güçlü rakip çıkması halinde seçimin kaybedilebileceği bilgisi paylaşıldı. Bu bilgiden sonra AK Parti genel merkezi her iki ilde de anket çalışması yürüttü. Çıkan sonuçlara göre iki adayın da değiştirilmesi mümkün.

URFA'DA ‘BAĞIMSIZ' RAKİP:

Urfa adayının AK Parti'li eski il başkanı olarak açıklanmasından sonra aşiretler ‘ortak aday' arayışına girdi. 2002'de bağımsız milletvekili seçilen ve daha sonra AK Parti'ye geçen Sabahattin Cevheri'ye 'çatı aday ol' önerisi götürüldü. Şehrin önde gelen aşiretleri ve bazı partiler Cevheri isminde mutabakata vardı. Cevheri'nin büyük ihtimalle bağımsız aday olması bekleniyor. 2009'da da Eşref Fakıbaba'nın bağımsız seçildiğini hesap eden AK Parti'de, adayın değişliği bekleniyor.

SAMSUN'DA ‘YERLİ' TEPKİSİ:

2014'te Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran'da milletvekili seçilince yerine Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin getirildi. Şahin'i çizen AK Parti yönetimi, eski bakan Mustafa Demir'i aday gösterdi. Ancak Demir'in Trabzonlu olması Samsun'da tepkilere neden oldu. Millet İttifakı'nda İyi Parti'ye bırakılan Samsun'da, bu partinin göstereceği adayın güçlü biri olması halinde Demir'in şansının zor olduğu belirtiliyor.