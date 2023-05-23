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Bomba kulis: Kılıçdaroğlu ve Özdağ anlaştı

Bomba kulis: Kılıçdaroğlu ve Özdağ anlaştı
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Gazeteci İsmail Saymaz, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın anlaştığını iddia etti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Açıklama, gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi.

İki liderin el sıkıştığını açıklayan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu ve Özdağ anlaştı. Geriye protokolü imzalamak kaldı. O da bu akşam halloluyor. Son dakikada bir sürpriz olmazsa Özdağ, yarın Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayacak."

Etiketler kılıçdaroğlu iddia ümit özdağ
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