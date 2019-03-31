BTP lideri Haydar Baş da oyunu kullandı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof.Dr,Haydar Baş Trabzon Sarıtaş mahallesindeki Sarıtaş İmam Hatip Ortaokulunda kullandı.

Baş basın mensuplarına verdiği demeçte ”Vatana millete hayırlı olsun.Bu seçimlerin milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün milletimizin en çok ihtiyaç duyduğu konu, birlik ve beraberliktir. Bizler her konuşmamızda bunun hayata geçmesi için gayret gösterdik.Türkiye'de en önemli konu ekonominin çökmüş olmasıdır. Bu konuda bu işi bilen dünyada tek insan benim.Bütün dünya iktisatçılarıda bunu kabul ediyor. Bizim istediğimiz milletimizin tüm ihtiyaçlarını gidermek, ona iş ve aş imkanı temin etmektir. Bizler bu konuda üzerimize düşen vazifemizi yaptık Şimdi vazife sırası milletimizdedir. İsterlese biz onların ihtiyaç duydukları konularda ayağa kaldırırız.Bu vesileyle de bütün partilerede başarılar diliyorum"dedi