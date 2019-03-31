Şanlıurfa ve Mardin'de sandığa kan bulaştı: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa ve Mardin'de sandığa kan bulaştı: Çok sayıda yaralı var
Erdoğan, SP lideri Karamollaoğlu'nu aradı
Erdoğan, SP lideri Karamollaoğlu'nu aradı
Denizli'nin ardından Erzincan'da korkutan deprem
Denizli'nin ardından Erzincan'da korkutan deprem
Denizli 4,9'luk depremle sarsıldı !
Denizli 4,9'luk depremle sarsıldı !
Ardahan'da sahte oy pusulası ele geçirildi
Ardahan'da sahte oy pusulası ele geçirildi
Oyunu kullanan Abdullah Gül'den açıklama
Oyunu kullanan Abdullah Gül'den açıklama
İstanbul'da seçimde silahlar konuştu: 1 yaralı !
İstanbul'da seçimde silahlar konuştu: 1 yaralı !
Suriye'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit
Suriye'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 31 Mart 2019 15:13

BTP lideri Haydar Baş da oyunu kullandı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof.Dr,Haydar Baş Trabzonda oyunu kullandı.

BTP lideri Haydar Baş da oyunu kullandı
A+ A-

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof.Dr,Haydar Baş Trabzon Sarıtaş mahallesindeki Sarıtaş İmam Hatip Ortaokulunda kullandı.

Baş basın mensuplarına verdiği demeçte ”Vatana millete hayırlı olsun.Bu seçimlerin milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün milletimizin en çok ihtiyaç duyduğu konu, birlik ve beraberliktir. Bizler her konuşmamızda bunun hayata geçmesi için gayret gösterdik.Türkiye'de en önemli konu ekonominin çökmüş olmasıdır. Bu konuda bu işi bilen dünyada tek insan benim.Bütün dünya iktisatçılarıda bunu kabul ediyor. Bizim istediğimiz milletimizin tüm ihtiyaçlarını gidermek, ona iş ve aş imkanı temin etmektir. Bizler bu konuda üzerimize düşen vazifemizi yaptık Şimdi vazife sırası milletimizdedir. İsterlese biz onların ihtiyaç duydukları konularda ayağa kaldırırız.Bu vesileyle de bütün partilerede başarılar diliyorum"dedi

haydar baş , btp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM