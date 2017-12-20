Bülent Arınç'ı şoke edecen cevap !

Bülent Arınç, damadı ve ‘gizli tanık Efe’yle ilgili tweetinde, FETÖ'nün kumpas operasyonunda makamı basılıp tutuklanan dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve halen CHP milletvekili olan İlhan Cihaner'i tanık gösterdi. Cihaner’den ise tepki geldi.



Arınç, gizli tanık Efe'nin, damadı Ekrem Yeter'in 'mahrem imam' olduğunu iddia etmesi üzerine twitter hesabından şu mesajı yazdı.

"Gizli Tanık Efe' olarak bilinen Bayram Bozkurt'un, damadım Ekrem Yeter hakkında 'mahrem imam' vb şeklindeki yalan, iftira ve saçmalıklarını haber yapan medya kuruluşları! Buyrun, gizli tanık, açık müfteri Bayram Bozkurt kimmiş dinleyin". Arınç, Cihaner'in Bozkurt hakkındaki sözlerini paylaştı.

Cihaner ise şu tweeti attı: "İyi de sayın Bülent Arınç aynı adamın apaçık iftira ve hezeyanları yüzünden siz ve partiniz kaç kişinin mahvına yol açtınız? Sizin damadınız hakkında konuşunca mı iftiracı olduğu anlaşıldı? Bir özeleştiri ve mesela Mustafa Hoş'tan özür dilemeyi düşünmüyor musunuz?"



Bu paylaşımın ardından gazeteci Mustafa Hoş ise Arınç’ın canlı yayında Cihaner operasyonuna sahip çıktığı videoyu paylaştı, 'iftira bumerangı' yorumunu yaptı.

Arınç, o dönemde Cihaner'in gözaltına operasyonda makamının basılmadığını savunarak "O yer mahkeme içinde bir odaysa 'Burayı bastı' denmez. Türkiye'de en önemli televizyon kanallarından birisi bunu bilerek istismar ediyor. 'Başsavcılık basıldı' diyor, 'Adliye basıldı' diyor. Tuh sana, böyle basılma olmaz" demişti.

Eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt, Erzincan'da 2009 yılında 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nı uygulamaya koydukları iddiasıyla dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın, 'Ergenekon terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve tehdit' suçlamasıyla yargılandığı ve geçen yıl tüm sanıkların beraatıyla sonuçlanan davada, 'gizli tanık Efe' olarak kayıtlara geçmişti.