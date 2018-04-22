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  4. 22 Nisan 2018 12:15

Bülent Turan: Kılıçdaroğlu'na yer kalır mı, emin değilim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, erken seçim için ''hodri meydan'' diyen CHP'ye böyle yüklendi.

Bülent Turan: Kılıçdaroğlu'na yer kalır mı, emin değilim
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sürekli 'hodri meydan', 'seçime hazırız' diyen ana muhalefet partisinin 'oynayamam yerim dar' türü mazeretler üretmesi en başta seçmene hakarettir. Seçimlere hazır olmayı herhalde aday adayı bolluğu olarak algılıyorlar." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin yapılması kararı alındığını anımsatarak, Türkiye'de ilk defa seçim yapılacakmış ya da ilk defa erken seçim kararı alınıyormuş gibi bir algı yaratmanın doğru olmadığını ifade etti.

Seçimlerin, Türkiye demokrasi tarihinin en parlak sayfalarını oluşturduğunu anlatan Turan, şimdiye kadar 63 seçim gerçekleştirildiğini, milletin, adeta bir şenlik havasında sandığa giderek, oy kullandığını vurguladı.

"Bu baskın seçimdir." gibi iddiaların kabul edilemeyeceğini bildiren Turan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Sürekli 'hodri meydan', 'seçime hazırız' diyen ana muhalefet partisinin 'oynayamam yerim dar' türü mazeretler üretmesi en başta seçmene hakarettir. Seçimlere hazır olmayı herhalde aday adayı bolluğu olarak algılıyorlar. Parti içerisinde aday olmak için neredeyse tüm milletvekilleri sıraya girdiler. Bu aday adayı bolluğunda Kılıçdaroğlu'na yer kalır mı, emin değilim. Bu durum ana muhalefet partisinin lidersiz olduğunu gösteriyor. Parti disiplininden, ortak siyasi söylemden yoksun bir parti topluma ne vadedebilir? Anayasa Komisyonu pazartesi günü Meclis’e sunulan uyum kanunu teklifini görüşecek. Madem seçimlere hazır bir ana muhalefet partisi var, buyursunlar destek versinler. Hep beraber bu uyum kanunlarını gecikmeksizin Meclis'ten geçirelim."

kemal kılıçdaroğlu , ak parti , bülent turan
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