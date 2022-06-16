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''Camilerimiz yakıldı'' diyen Erdoğan hakkında suç duyurusu!

''Camilerimiz yakıldı'' diyen Erdoğan hakkında suç duyurusu!

HKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Gezi eylemleri sırasında camilerimiz yakıldı” iddialarını yargıya yaşıyarak, Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gezi olayları ile ilgili "sürtük" ifadesi tartışılmaya devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada o dönem yaşanan olayları anlatırken "camilerimizi yaktılar" iddiasında bulunmuştu.

HKP avukatları tepki çeken iddiayı yargıya taşıdı. HKP avukatları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “iftira”, “anayasayı ihlal” suçlarını işlediklerini belirterek Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 

Başsavcılığa verilen dilekçede, Erdoğan hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep etti.

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Erdoğan’ın TBMM’de namusu ve şerefi üzerine ant içtiğini hatırlatan Okur, “Erdoğan bu andını unutmuş olacak ki önce Türkiye’nin yüzde 75’lik bir kesimini oluşturan insanlarımıza; kadınlarımıza, kızlarımıza ‘çürük’, ‘sürtük’ diyerek ağır hakaretler etmiş, ardından şimdi de ‘Camilerimizi yaktılar’ diyerek, milyonlarca insanımıza iftira atmıştır” ifadelerine yer verdi. 

Etiketler recep tayyip erdoğan camilerimiz yakıldı gezi parkı hkp suç duyurusu
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