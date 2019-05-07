Canan Kaftancıoğlu: ''Yendik, yine yeneceğiz''

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan İstanbul seçimleri hakkında açıklama yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yeni seçim süreci hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle oldu:

16 Milyon İstanbullu ve İstanbul’la yatıp kalkan tüm Türkiye: Seçimin neden iptal olduğunu biliyoruz ama bugünün konusu değil. 16 milyonun iradesini yok sayan 3-5 kişiyi bir kez daha sandığa gömmek boynumun borcu. Planlı, programlı çalışma zamanı. Yendik yine yeneceğiz!