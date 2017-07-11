Canikli: ''15 Temmuz başarılı olsaydı...''

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 15 Temmuz'un Türk Milleti'nin yazdığı en büyük destanlardan biri olduğunu belirterek, "15 Temmuz saldırısı amacına ulaşmış olsaydı, bugün bu topraklar parçalanmış olacaktı" dedi.

Giresun üzerinden Erzincana gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, '15 Temmuz Destanı' adı altında düzenlenen etkinlikler kapsamında Belediye Kültürevi'nin önünde düzenlenen Milli İrade Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı. Canikli, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

15 Temmuzda en güvendikleri hain terör örgütünü, bugünler için yetiştirdikleri hain terör örgütünü piyasaya, alana sürdüler, Fetullahçı Terör Örgütü'nü. O örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde asker elbiseli hain olarak karşımıza çıktı. Ama binlerce yıldan beri bu milletin o inanılmaz refleksi ve gücü, bağımsızlığına karşı eğer bir saldırı söz konusu olduğunda ne pahasına olursa olsun, onu koruma içgüdüsü, o gün bir kez daha tarih sahnesine çıktı. 15 Temmuz bu milletin yazdığı en büyük destanlardan bir tanesine daha şahit oldu. Büyük acılar yaşandı, büyük bedeller ödendi. Ama bu topraklar çiğnetilmedi, bu ezanlar susturamadılar, bu bayrak inmedi, amaç oydu. Eğer bakın 15 Temmuz saldırısı amacına ulaşmış olsaydı, bugün bu topraklarda bağımsız bir Türk devletinden bahsedilmiyor olacaktı. Bugün bu topraklar parçalanmış olacaktı, bu çok açık.

Canikli serginin açılışından sonra havayolu ile Erzincandan ayrıldı.