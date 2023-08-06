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Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu iddiası: ''Yeni bir parti kuruyor''

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Dr. Eray Güçlüer katıldığı canlı yayında CHP'deki "değişim" tartışmaları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir parti hazırlığı içerisinde olduğunu öne sürdü.

TV100 ekranlarında yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum'a konuk olan Dr. Eray Güçlüer İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin kulis iddiasını paylaştı.

Dr. Güçlüer İmamoğlu ile ilgili kulis bilgisini şu sözlerle paylaştı:

"Aldığımız kulis bilgileri var. Sayın İmamoğlu yeni bir parti hazırlığı içerisinde. Bunu ne zaman açıklar bilemiyoruz ama onun da kendine göre bir planı var, neticede sadece İBB belediye başkanlığını düşünmüyor. Yeni bir siyasi oluşumu düşündüğüne dair bilgiler var ama bu son seçenek. İlk seçenek İstanbul Belediye Başkanlığına aday olmak."

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu başak şengül ile doğru yorum canlı yayın yeni bir parti
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