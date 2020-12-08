Canlı yayında Perinçek'e sert sözler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, katıldığı canlı yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e çok sert sözlerle yüklendi.

Erdem, “Sayın Perinçek sizin ve desteklediğiniz partinin devamlı insanları suçlayarak hareket etmenizden bıktık. Herkes haddini bilsin, otursun aşağıya” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in sözlerinin ardından çok sinirlendi.

‘MİLLET SİZİN NEFRETİNİZDEN BIKTI’

Erdem, “Bu sözleri hak ettiniz çünkü bir partiye bu sözleri söylemek kimsenin haddi değil. Bu 18 yıllık AKP iktidarının ve ortağının ve sizin gibi küçük küçük ortaklarının alışkanlık haline getirerek karşısındaki terörizmle suçlayarak kendinizi zeytinyağı gibi çıkarmak politikanızdan başka bir şey değil.” dedi.

