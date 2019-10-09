  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 09 Ekim 2019 14:20

Çavuşoğlu'ndan Suriye operasyonu için flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatla ilgili, ''Uluslararası hukuk çerçevesinde BM dahil Suriye ve ilgili ülkelere bildirimlerde bulunacağız. Tek hedefimiz buradaki teröristler'' dedi.

Çavuşoğlu'ndan Suriye operasyonu için flaş açıklama
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunduğu Cezayir’de Fırat'ın doğusuna yönelik beklenen harekatla ilgili açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Terör örgütünün esas amacı Suriye'yi bölmektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız. Bu harekat bölgenin istikrarı için önemli bir harekat olacak. Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bölgeye dönmesi mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız."

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
suriye , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , askeri harekat
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM