  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cevdet Yılmaz'dan sahte diploma çıkışı: Amaçları kaos ortamı oluşturmak

Cevdet Yılmaz'dan sahte diploma çıkışı: Amaçları kaos ortamı oluşturmak

Cevdet Yılmaz'dan sahte diploma çıkışı: Amaçları kaos ortamı oluşturmak
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin gündemine oturan sahte e-imza ve diploma skandalına ilişkin, ''Sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sahte e-imza ve diploma iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, enformasyon çağının aynı zamanda dezenformasyon çağı olduğunu belirterek, "Özellikle sınır aşan ve kaynağı şeffaf olmayan dijital medyada, yalan haberler veya çarpıtmalarla devletimizin idari ve adli makamlarını, kurumlarımızı sistematik olarak yıpratma gayreti içinde olanlar var. Amaçları suçla mücadele değil; kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır. Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen; sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar da bu tür manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istenmektedir. Görevini yaparak suçluları yargı önüne çıkaran kurumları desteklemek yerine, bu kurumları zaaf içindeymiş gibi göstererek demokratik siyaseti ve hukuku yıpratma; vatandaşta devlete karşı güvensizlik duygusu oluşturma peşindeler" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, manipülatif girişimlere karşı herkesin uyanık olması gerektiğine dikkati çekerek, "Saygıyla karşıladığımız eleştirel yorumların ötesine geçen bu manipülatif girişimlere karşı, iktidarı ve muhalefetiyle demokratik siyaset kurumunu ve hukuk devletini savunan herkes uyanık olmalıdır. Uzun soluklu demokratik siyaset tecrübesi ve engin basiretiyle milletimiz, kaynağı şüpheli bu manipülasyonlara prim vermez. Spekülatif iddialara karşı en emin yol, yetkili kişi ve kurumlarımızın açıklamalarını esas almaktır. Suçları önleme ve suçluları adalete teslim etme iradesi, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.

İHA

text-ad
Etiketler cevdet yılmaz sahte e-imza diploma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Hyundai'den dev geri çağırma: Bazı Hyundai modelleri geri çağrıldı! Hyundai'den dev geri çağırma: Bazı Hyundai modelleri geri çağrıldı! Orman yangını büyürken onlar kamp sandalyesinde alevleri izledi! Orman yangını büyürken onlar kamp sandalyesinde alevleri izledi! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar! Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Karnı burnunda tatil pozları ortalığı karıştırdı Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Karnı burnunda tatil pozları ortalığı karıştırdı Arkadaş arkadaşa deniz eğlencesi faciayla sona erdi: 2 genç hayatını kaybetti Arkadaş arkadaşa deniz eğlencesi faciayla sona erdi: 2 genç hayatını kaybetti Bu anketin sonuçları olay olacak: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var! Bu anketin sonuçları olay olacak: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var! Sıkı bir diyetle 8 kilo veren Göksel son imajıyla olay oldu Sıkı bir diyetle 8 kilo veren Göksel son imajıyla olay oldu Sahte diploma ve ehliyet skandalında Nagehan Alçı'dan canlı yayında skandal itiraf! Sahte diploma ve ehliyet skandalında Nagehan Alçı'dan canlı yayında skandal itiraf! AK Partili isimden Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık için dikkat çeken çağrı AK Partili isimden Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık için dikkat çeken çağrı
Balıkesir'de deprem Balıkesir'de deprem 33 yıl hapis cezası bulunan firari bakın nereden çıktı 33 yıl hapis cezası bulunan firari bakın nereden çıktı AK Parti'nin kira zam sınırı uygulamasının faturası ağır oldu: Dava yağmuru başladı! AK Parti'nin kira zam sınırı uygulamasının faturası ağır oldu: Dava yağmuru başladı! YouTube kanalına erişim engeli getirilen Fatih Altaylı'dan ilk açıklama YouTube kanalına erişim engeli getirilen Fatih Altaylı'dan ilk açıklama Fethiye'deki trafik canavarı dehşet saçtı: Önce çarptı, sonra ezerek kaçmaya çalıştı! Fethiye'deki trafik canavarı dehşet saçtı: Önce çarptı, sonra ezerek kaçmaya çalıştı! Hain darbe girişiminin 1 numarası: ''Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Abidin Ünal işi bana yıktı!'' Hain darbe girişiminin 1 numarası: ''Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Abidin Ünal işi bana yıktı!'' Merhum usta oyuncu Münir Özkul’un eşi Umman Özkul vefat etti Merhum usta oyuncu Münir Özkul’un eşi Umman Özkul vefat etti Milli Eğitim Bakanlığı 21 okulun ruhsatını iptal etti! Milli Eğitim Bakanlığı 21 okulun ruhsatını iptal etti! Yargıtay plaj işgalcisi işletmenin yetkililerine ''kıyılar halkındır'' deyip hapis cezasını onadı Yargıtay plaj işgalcisi işletmenin yetkililerine ''kıyılar halkındır'' deyip hapis cezasını onadı Kocasını hastaneden kovdurup, doğumhaneye gitti Kocasını hastaneden kovdurup, doğumhaneye gitti