CHP 14 başkanın yarısıyla yola devam edecek

CHP yönetimi, yaklaşan yerel seçimlerde, kritik illerde yarışacak belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Bu çerçevede; CHP’li 6 büyükşehir ve 8 il belediye başkanından yarıya yakınının yeniden aday gösterilmeyeceği belirtiliyor.

Eskişehir, Aydın, Hatay, Yalova, Burdur, Giresun ve Edirne’de mevcut başkanlarla devam edilmesine kesin gözüyle bakılırken; İzmir, Tekirdağ, Muğla, Sinop ve Zonguldak belediye başkanlarının tekrar aday gösterilmeyeceği, Çanakkale ve Kırklareli’nin durumunun ise belirsizliğini koruduğu iddia ediliyor. 24 Ekim’de 105 belediye başkan adayını açıklayan CHP, çarşamba düzenleyeceği Parti Meclisi (PM) toplantısında da 150 civarında adayı belirleyerek, kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

Taşdelen’le devam

Edinilen bilgiye göre, çarşamba açıklanacak adaylar arasında büyükşehir belediyeleri yer almayacak ancak ilçe ve beldelerin yanı sıra bazı illerde yarışacak isimler kamuoyuna duyurulacak. Açıklanacak adaylar arasında, CHP’nin Ankara’daki iki belediyesi olan Çankaya ve Yenimahalle belediyelerine de yer verilecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya’da Alper Taşdelen, Yenimahalle’de Fethi Yaşar’ı çarşamba yeniden aday gösterecek.

Karar netleşiyor

CHP’nin yönetimde olduğu 6 büyükşehir ve 8 il belediyesi bulunuyor. Milliyet’in aldığı bilgilere göre parti yönetimi, hem parti içi “uzlaşma” hem de kamuoyu araştırmaları ekseninde yürüttüğü çalışmalarla 14 belediye başkanı hakkındaki kararlarını netleştirmeye başladı. Bu çerçevede, Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen, Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Hatay’da Lütfü Savaş, Yalova’da Vefa Salman, Burdur’da Ali Orkun Ercengiz, Giresun’da Kerim Aksu ve Edirne’de Recep Gürkan’ın yeniden adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

Kulislerde, yeniden aday olmayacağını açıklayan İzmir’in yanı sıra; Tekirdağ, Muğla, Sinop ve Zonguldak belediye başkanlarının da aday gösterilmeyeceği iddiaları dillendiriliyor. CHP’li Çanakkale ve Kırklareli belediye başkanlarının durumunun ise belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun, 24 Haziran sonrası olağanüstü kurultay girişimini destekleyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu yeniden aday gösterebileceği de iddialar arasında.

Yeni isimler

Kulislere yansıyan bilgilere göre; TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’nın Tekirdağ’dan, Tekirdağ Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya’nın Muğla’dan aday gösterilmesi bekleniyor. İki ismin de adaylık için kısa süre önce kamudaki görevlerinden istifa ettikleri belirtiliyor. Sinop’ta ise görevinden istifa eden il başkanı Barış Ayhan’ın adaylıkta bir adım önde olduğu yorumları yapılıyor. Zonguldak’ta da eski milletvekili Harun Akın ile eski bürokrat Kenan Köktürk’ten birinin tercih edileceği ifade ediliyor.



