CHP bir başka salgını Meclis'e taşıdı

Sonbaharın gelmesiyle yeniden görülmeye başlayan influenzaya dikkat çeken CHP'li Gamza Taşcıer, hem influenzayı hem de Kovid-19'u tanıyan kitleri meclis gündemine taşıdı.

Türkiye’de geçen yıl koronavirüs tedbirleri sayesinde azalan grip vakaları, bu yıl tedbirlere uyumun azalmasıyla ve yaşanan mevsim geçişiyle yeniden görülmeye başlandı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, “Bakanlık yine işi şansa bırakırsa Türkiye, Covid-19 yanında geniş kapsamlı bir grip salgını ile de karşılaşabilir” uyarısını yapan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer,

“Hem influenzayı hem de Covid-19’u tanılayabilen kitler var. Türkiye’de özellikle grip mevsimi başlarken bu kitlerin kullanımı fayda sağlar” dedi.

Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Taşcıer, TBMM Başkanlığı’na Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.