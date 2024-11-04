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''CHP DEM'leniyor'' demişti; kesin ihracı istendi

''CHP DEM'leniyor'' demişti; kesin ihracı istendi
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CHP'nin 6 Şubat Depremi'nden sonra tartışılan isimlerinden olan dönemin belediye başkanı Lütfü Savaş partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Savaş, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" demişti.

Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından 'mücadele' başlattığını duyurarak, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" sözleri ile tepki çekmişti.

 

Etiketler lütfü savaş CHP dem demleniyor
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