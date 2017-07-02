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  4. 02 Temmuz 2017 18:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı

CHP'li Tekin Bingöl, Adalet Yürüyüşü'nde talihsiz bir kaza geçirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, " Adalet Yürüyüşü " sırasında ayağı takılarak düştü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bingöl' ün kollarında ve dizlerinde sıyrıklar oluştuğu, Bingöl'e ilk müdahalenin ambulansta yapıldığı bildirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl' ün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Ayrıca Tekin Bingöl'ün daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Adalet Yürüyüşü'ne katılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kalp spazmı geçirmişti.

TEKİN BİNGÖL KİMDİR ?

Tekin Bingöl, 1 Ağustos 1955'te Bitlis'te doğdu. Babasının adı Cahit, annesinin adı Müteber'dir.

Tıp Doktoru; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Bitlis Köy Hizmetlerinde kurum hekimliği ve serbest hekimlik yaptı. Özel sektörde şirket yöneticiliği görevi üstlendi.
Orta düzeyde İngilizce bilen Bingöl, evli ve 3 çocuk babasıdır.

DHA

tekin bingöl , chp , adalet yürüyüşü