CHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındı

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi.

KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin atandı.

Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

ÖZGÜR ÇELİK: BİZE YAPILMIŞ BİR TEBLİĞ YOK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ilk açıklaması ise şu şekilde:

"Henüz bize yapılmış bir tebliğ yok. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sadece sosyal medya üzerinden paylaşılan birtakım belgeler var. Şu anda biz de konu ile ilgili ne anlamaya çalıştığımız bir sürecin içindeyiz. Az önce Sayın Özgür Özel de telefon açtı. Biz de bize yapılmış bir tebliğ olmadığını kendilerine söyledik. Elimize ulaşmış bir belge yok"